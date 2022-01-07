Протести в Казахстані: бізнес оцінив збитки у $198 мільйонів, силовики майже розігнали мітинги в Алмати

Новини

У більшості міст Казахстану силовики та військові взяли під контроль ситуацію. Поодинокі сутички і «зачистка» вулиць від демонстрантів триває у Алмати. В інших містах мітингувальники збираються групами до тисячі людей, ігноруючи комендантську годину, але сутичок поки що немає.

Про це повідомляють «Радио Азаттык», Informburo.kz і низка інших місцевих ЗМІ.

У МВС заявили, що на 21:00 (за київським часом) у країні затримали 3 811 осіб. Силовики вбили 26 нібито «терористів». Серед поліцейських і військових загиблими вважаються 18 людей.

Водночас ЗМІ повідомляють, що вбитих серед мітингувальників щонайменше 50 людей, але точної інформації досі немає. Поранених з обох боків — понад 2 тисячі.

В оточенні міст і аеропорту Алмати вже задіяли російські і білоруські війська сил ОДКБ, що прибули. Вивантаження закінчують війська Киргизстану. На підході військовослужбовці Таджикистану.

Продовжують надходити повідомлення про мародерство. Казахська Національна палата підприємців оцінила збитки бізнесу від заворушень, мародерів і простою майже у 87,2 мільярда теньге ($198 мільйонів), основна частина цієї суми (85,8 ммільярда теньге) припадає на Алмати. Станом на вечір 7 січня постраждав 1 021 обʼєкт.

Місцеві журналісти та паблики стверджують, що за мародерами можуть стояти урядові сили або хтось із ешелонів влади. Це дозволяє дискредитувати весь протестний рух і вселити у силовиків впевненість у їхній «правій справі».