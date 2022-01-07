Країни НАТО погодили позицію перед переговорами з Росією. Генсек Столтенберг заявив про нарощування військ РФ біля кордонів України

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NATO / Website

Голови Міністерств закордонних справ країн-членів НАТО погодили позицію перед засіданням Ради Росія — НАТО, запланованим на середу, 12 січня. Альянс вирішив дотримуватися жорсткої позиції щодо свого розширення і права України на членство.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції ву Брюсселі після зустрічі заявив, що вимоги Росії щодо «гарантій безпеки», розподілу сфер впливу в Європі та нерозширення на схід не можуть бути виконані. У ключових принципах НАТО не йтиме на поступки. Насамперед — щодо права націй самим обирати свій шлях.

Генсек наголосив, що Росія раніше сама підписувала документи, які виключають подібні вимоги з її боку. «Це також є одним із принципів, під якими підписалася Росія, зокрема в Гельсінському заключному акті», — сказав Столтенберг, передає «Європейська правда».

Він також додав, що НАТО планує йти дипломатичним шляхом для деескалації конфлікту, але зазначив, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів України.

«Нарощування сил не припинилося, воно продовжується. Триває поступове посилення, із великою кількістю сил, більшими можливостями [...]. Будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для Росії. Союзники продовжують підтримувати Україну», — заявив генсек.

У пресслужбі НАТО також повідомили, що Україну і Грузію запросили на зустріч Військового комітету Альянсу, яка відбуватиметься 12 і 13 січня. Зустріч буде віртуальною. На ній учасники обговорюватимуть стратегічні питання військового характеру, майбутні напрями військових концепцій (стратегії стримування і захисту) і політичну ситуацію.

Також очільники оборонних відомств країн НАТО зустрінуться із грузинськими та українськими колегами, щоб обговорити ситуацію з безпекою і прогрес у проведенні оборонних реформ.