Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм. Учасникам протестів може загрожувати довічне увʼязнення

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Генеральна прокуратура Казахстану порушила кримінальні справи про масові заворушення й акти тероризму у звʼязку з масовими протестами проти правлячого режиму.

Як повідомляють низка місцевих ЗМІ, учасникам протестів може загрожувати увʼязнення від 8 років до довічного з позбавленням громадянства.

Крім цього, створено міжвідомчу слідчу групу для ведення кримінальних справ про заворушення. Раніше відповідне доручення дав президент Касим-Жомарт Токаєв.

Протести на площах міст тривають. Напружена обстановка в Алмати — туди зігнали бронетехніку і військових для підсилення поліції та Нацгвардії. Силовики продовжують так звану «контртерористичну операцію» у місті. Раніше в МВС повідомляли, що «зачистили» центральну площу від демонстрантів із застосуванням зброї.

У столиці країни обмежили виїзд і вʼїзд (з 23:00 до 07:00). Виняток лише для осіб і транспорту, які задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста.