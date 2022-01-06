«Талібан» закликав владу Казахстану і протестувальників до діалогу. Афганістан — спостерігач в ОДКБ
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- Костя Андрейковець
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
Радикальний ісламський рух «Талібан», який у серпні 2021 року захопив владу в Афганістані, закликав владу Казахстану та протестувальників до мирного діалогу.
Відповідну заяву опублікував речник Міністерства закордонних справ Афганістану Абдул Кахара Балхі у Twitter.
«Ісламський емірат Афганістан» уважно стежить за поточною ситуацією в Казахстані та як сусід і торговий партнер стурбований недавніми заворушеннями у країні. Закликаємо уряд і протестувальників вирішити проблеми шляхом мирного діалогу, щоб мир повернувся до країни», — написав Балхі.
Афганістан з 2013 року є державою-спостерігачем при парламентській асамблеї Організації Договору з колективної безпеки. При зміні влади в Афганістані країна цей статус не втратила. Водночас у Росії та Казахстані «Талібан» визнаний терористичною організацією.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти правлячого режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно з фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерства. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингувальників, а в Алмати з 6 січня почалася «зачистка».
- Станом на 6 січня під час протестів загинули щонайменше 30 демонстрантів. У МВС заявили про 18 загиблих силовиків. Загалом поранення дістали понад 2 тисячі людей, затримано — майже 2,5 тисячі. Точних даних щодо кількості загиблих досі немає.