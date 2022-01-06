Росія погодилася відновити перемовини з Україною щодо Донбасу у «нормандському форматі»

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Пресслужба Кремля

Росія готова провести наступні перемовини з Україною щодо Донбасу у «нормандському форматі», а не окремо з представниками Франції та Німеччини без української сторони.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента РФ, куратор Донбасу з Кремля Дмитро Козак, пишуть «РИА Новости».

Перемовини між Козаком та зовнішньополітичними радниками Німеччини і Франції тривали 4,5 години у Підмосков’ї.

«Обговорили цілу низку практичних кроків щодо реалізації Мінських угод, домовилися про плани щодо подальших контактів, у тому числі за участю вже українського керівництва для того, щоб у найкоротший термін завершити конфлікт», — сказав Козак журналістам.

За його словами, новий уряд Німеччини та французька сторона підтвердили прихильність до Мінських угод як безальтернативних для вирішення конфлікту на Донбасі. Крім цього, Козак зазначив, що створення інших, паралельних форматів перемовин не обговорюється.

Також Німеччина, Франція та Росія обговорили можливість організації зустрічі міністрів закордонних справ у «нормандському форматі».

Перед своїм візитом до Росії 5 січня представники Німеччини та Франції провели телефонні перемовини з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, щоб скоординувати дії.