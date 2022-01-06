МВС Казахстану відзвітувало про «зачистку» площі в Алмати і втрати серед силовиків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило, що станом на 17:30 (за Києвом) 6 січня, у ході придушення протестів і сутичок із демонстрантами загинули 18 поліцейських і ще 748 правоохоронців отримали поранення.
Про це з посиланням на речника МВС повідомили РИА Новости.
У відомстві заявили, що всіх, хто чинитиме збройний опір і не підкориться вимогам скласти зброю, «чекає знищення». Силовики затримали вже 2 298 людей. Про кількість убитих демонстрантів у відомстві не повідомляють. За останніми даними, загинуло понад 30 протестувальників і понад 1 тисячу поранено. Точних даних наразі немає.
У МВС також відзвітували і про ситуацію по країні — у столиці, Шимкенті, Акмолинській, Кизилординській, Павлодарській, Північноказахстанській і Туркестанській областях ситуація стабільна. В Актюбинській, Атирауській, Західноказахстанській, Мангістауській областях перекрито кілька ділянок автошляхів і одну залізничну колію.
Напруженою залишається ситуація в Алмати — силовики продовжують «зачистку». Повідомляється, що на центральній площі Республіки демонстрантів розігнали. Вдень по них вели вогонь із автоматів.
- У Казахстані з 2 січня продовжуються протести, які спочатку були викликані підвищенням вартості палива у 2—2,5 раза. Вже 4 січня протести почалися по всій країні і переросли у повстання проти правлячого режиму. Демонстранти вимагають відставки уряду.
- З 4 січня в країні розпочалися сутички із силовиками і спроби захоплення адмінбудівель, а президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив допомогу Організації Договору з колективної безпеки.
- З 6 січня в Алмати розпочалася так звана «антитерористична операція» — силовики і військові зі зброєю в руках розпочали зачистку міста від груп демонстрантів. Також в країну прибули російські військові, на підході війська Білорусі.