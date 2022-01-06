Італія впровадила обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для людей від 50 років
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Marco Cantile / Contributor
Італія впровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для людей віком від 50 років.
Про це повідомляється на сайті Ради міністрів країни.
Рішення уряду набуває чинності негайно та діятиме щонайменше до 15 червня. Можливість надати негативний результат тесту на коронавірус замість вакцинації скасовується.
Також зазначається, що з 15 лютого для доступу на робоче місце буде потрібний «розширений зелений сертифікат».
До цього обов’язковою вакцинація в Італії була для вчителів і медичних працівників. У разі відмови людей відстороняють від роботи без збереження заробітної плати, але не звільняють.
Уряд Італії вирішив посилити правила вакцинації після того, як у країні зафіксували найбільшу добову кількість випадків зараження коронавірусом від початку пандемії — 189 109.
- Раніше в Італії вирішили продовжити режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу до 31 березня. Це дозволить продовжити вводити різні карантинні заходи.
- З 6 грудня уряд Італії посилив карантинні обмеження для нещеплених від коронавірусу людей. Відвідувати заклади в закритих приміщеннях, а також великі спортивні заходи зможуть вакциновані, люди, які вже перехворіли, а також ті, хто має негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не більше ніж за 48 годин до цього.