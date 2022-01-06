В Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років

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Міністерство охорони здоровʼя впровадило в Україні щеплення бустерною дозою вакцини проти коронавірусу для всіх громадян від 18 років.

Про це 6 січня повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

«Підписав наказ Міністерства охорони здоровʼя України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися», — заявив він.

На думку Ляшка, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та забезпечити кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Також міністр уточнив, що бустером бажано щепити в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.

«Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, теж рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer», — зауважив він, додавши, що також бустерну дозу можна робити іншими дозволеними вакцинами, якщо немає мРНК-вакцин.

Ляшко запевнив, що люди з ослабленим імунітетом, яких зараз щеплять додатковою дозою вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, — оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Окрім цього, глава МОЗ заявив, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.