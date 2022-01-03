У зоні ООС український воїн отримав поранення — бойовики тричі порушили «тишу»
- Автор:
- Софія Телішевська
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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували, стан здоров’я бійця — середньої тяжкості.
Від ранку 3 січня окупанти тричі порушили «тишу», повідомляє пресцентр ООС.
У бік Світлодарська бойовики відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, у напрямку Лебединського — зі стрілецької зброї, а поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
«В результаті дій ворога один військовослужбовець Обʼєднаних сил отримав поранення. Стан його здоровʼя — середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- За 2021 рік Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 238 військовослужбовців. Для порівняння, у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж цього року (338 бійців).