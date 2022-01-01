В зоні ООС загинув український військовий — окупанти тричі порушили «тишу»

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил — він отримав травми, несумісні з життям. Упродовж минулої доби, 31 грудня, окупанти тричі порушували «тишу».

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У Донецькій області неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.

Від ранку 1 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже три порушення режиму припинення вогню.