Литва на кордоні із Білоруссю збудувала 10 кілометрів неруйнівних парканів. Восени так буде вздовж усієї границі
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- Ангеліна Шеремет
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Laurynas Kasčiūnas / Facebook
Литва на тлі міграційної кризи проклала вздовж кордону із Білоруссю понад 150 км колючого дроту й збудувала 10 кілометрів неруйнівних парканів, а восени 2022 року завершить будівництво на всій ділянці кордону.
Про це у Facebook 31 грудня повідомив голова литовського парламентського Комітету з національної безпеки та оборони (КНБО) Лаурінас Кащюнас.
«Ми закінчуємо рік із наступними результатами: на кордоні прокладено 150 км 436 метрів шестиспіральної концертини та збудували понад 10 км стаціонарних неруйнівних парканів. А наступний рік має стати поворотним. У вересні ми завершимо будівництво кордону на всій ділянці литовського кордону з Білоруссю», — повідомив Кащюнас.
Крім того, Литва підписала угоди на установку систем прикордонного контролю. Це означає, що наприкінці 2022 року країна зможе повністю контролюватимемо порушення: чи то нелегальна міграція, чи контрабанда. Також у 2022 році ЄС збільшить фінансування на технологічне забезпечення прикордонників.
Кащюнас анонсував, що до кінця 2022 року Литва матиме найсучаснішу систему охорони кордонів у Європі.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.