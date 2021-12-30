Італія та Греція повідомили про найбільшу з початку пандемії кількість нових хворих на ковід
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Немеш Янош / УНІАН
Італія та Греція відзвітували про найвищий з початку пандемії показник нових хворих на коронавірус.
Міністерство охорони здоровʼя Італії повідомило про 126 888 нових хворих. В Італії з початку пандемії (лютий 2020 року) зареєстровано 137 247 смертей від коронавірусу, що є другим найбільшим показником за кількістю жертв у Європі після Великої Британії і девʼятим за величиною у світі.
У Греції ж за добу — 35 580 нових хворих. У країні третій день поспіль фіксують рекордні показники, влада країни повʼязує це зі штамом коронавірусу «Омікрон» — понад 60% нових випадків повʼязані з ним.
- У 2020 році від коронавірусу померли 1,8 мільйона людей, а у 2021 році — 3,5 мільйона, «хоча фактична кількість набагато вища». За словами глави ВООЗ, штами «Дельта» й «Омікрон» — це подвійні загрози, які збільшують кількість випадків захворювання до рекордних цифр, що знову призводить до різкого збільшення кількості госпіталізацій та смертей.
- Що стосується вакцинації, то 92 держави — члени ВООЗ зі 194 не досягли цільового показника в 40% (Україна його досягла). Це відбувається переважно у країнах із низьким рівнем доходів. Якщо вони отримують вакцини, то майже впритул до завершення терміну їхньої придатності. Крім того, вакцини вони отримують часто без ключових компонентів, таких як шприци. Нагадаємо, що вакцинація ще не розпочалася у трьох країнах: Бурунді, Еритреї та Північній Кореї.