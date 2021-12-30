У Білорусі суд визнав «екстремістськими» матеріали правозахисного центру «Вясна». Він понад 20 років фіксує порушення прав людини
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- Костя Андрейковець
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Stringer / Contributor
У Білорусі суд Залізничного району Гомеля визнав «екстремістськими» матеріали Telegram-каналу і соцмереж правозахисного центру «Вясна», який понад 20 років фіксує порушення прав людини в країні.
Про це центр повідомив у своєму Telegram.
Центр не перший рік зазнає переслідувань з боку влади Білорусі, як і його представники. Після серпневих виборів президента у 2020 році режим Олександра Лукашенка розгорнув проти центру справжні репресії, оскільки він активно висвітлював тортури, масові арешти і затримання.
Наразі у вʼязницях Білорусі перебувають сім представників центру.
- «Вясна» — одна із найстаріших неурядових правозахисних організацій Білорусі. Вона була заснована у квітні 1996 року, але вже на початку 2000-х її позбавили реєстрації за підтримку політвʼязнів.
- У Білорусі «екстремістськими» визнано близько 300 інтернет-ресурсів, видань і правозахисних організацій. Серед них «Радіо Свобода», «Белсат», «Наша Ніва», NEXTA та багато інших. У жовтні 2021 року в Білорусі ліквідували Гельсінський комітет.
- У Білорусі за підписку на «екстремістські» Telegram-канали може загрожувати відповідальність. Під це визначення потрапили багато ЗМІ, які писали про репресії в Білорусі, придушення мітингів силовиками та фальсифікації на виборах.
- МВС Білорусі також запропонувало позбавляти громадянства за участь у протестах і «екстремістські злочини».