У РНБО не чекають повномасштабного вторгнення військ Росії найближчим часом

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Міністерство оборони Росії

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив під час брифінгу, що вторгнення військ Росії в Україну зараз малоймовірне — РФ не готова до великого наступу.

Він закликав українців «спокійно відпочивати» під час різдвяно-новорічних свят.

«Щодо січня, лютого, березня [...]. Ситуація контрольована. Більше того, це одна зі інформаційних атак на території нашої держави, коли нас починають чимось залякувати [...] Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може зробити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, період часу, який вони мають витратити», — заявив Данілов.

За його словами, на сьогодні пріоритет Росії №1 — внутрішня дестабілізація України і залякування.