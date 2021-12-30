Українець Макс Поляков продасть на вимогу уряду США свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace

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Noosphere Ventures Partners

Уродженець України та громадянин Великої Британії Макс Поляков через вимоги Комітету з іноземних інвестицій США продає свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace.

Про це у четвер, 30 грудня, DW повідомили в інвестиційній компанії Noosphere Ventures Partners, через яку Поляков володіє приблизно 50% акцій Firefly.

«Noosphere Venture оголосила, що має намір залучити інвестиційний банк для проведення операції з продажу частки Noosphere Ventures у Firefly Aerospace. Це рішення прийнято у відповідь на вимоги Комітету з іноземних інвестицій США», — заявили у Noosphere Ventures Partners.

Firefly Aerospace — це приватне американсько-українське аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирою в Остіні, яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос.

29 грудня видання Bloomberg повідомило, що наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки. Уряд США вимагав, щоб Поляков та його компанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly. У компанії заявили, що Поляков пройшов ретельну перевірку — жодних проблем з безпекою не виявлено, однак Noosphere Ventures розуміє, що дії CFIUS відбуваються на тлі зростаючого напруження між Україною та Росією.