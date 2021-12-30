Ще один банк почав видавати картки для отримання тисячі за вакцинацію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Райффайзен Банк долучився до програми «єПідтримка» з виплати тисячі гривень за вакцинацію. Клієнти банку можуть відкрити спеціальну картку.
Про це пише пресслужба банку.
«Для отримання цієї картки треба звернутись до найближчого відділення Райффайзен Банку або оформити її онлайн за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/rahunok/cards-raif/ye-pidtrymka. Після оформлення картки необхідно подати заяву на виплату 1 000 гривень у «Дії», — пояснили там.
Райффайзен Банк став вже сьомим банком, який долучився до державної програми виплат коштів за вакцинацію.
- 19 грудня в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку чи придбати книги. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. Пенсіонери зможуть на ці гроші придбати ліки — але вже у 2022 році. На виплати Кабмін виділив 8 мільярдів гривень. Гроші можна отримати через monobank, A-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПриватБанк та Ощадбанк.