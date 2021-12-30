Китай заборонив футболістам національної збірної робити татуювання. Наявні треба видалити

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Футболістам, які грають за національну збірну Китаю, заборонили робити татуювання і порадили видалити ті, які є. Відповідну директиву видало Головне управління спорту країни, цитує Insider.

Відтепер набір нових гравців із татуюваннями на національному рівні та в молодіжні команди «суворо заборонено». В управлінні зазначили, що цей крок стане «хорошим прикладом для суспільства».

«В особливих випадках татуювання мають бути закриті під час тренувань та змагань за згодою решти команди», — йдеться у повідомленні.

Крім нових правил про татуювання, Головне управління спорту додало, що національні команди мають організувати «ідеологічні та політичні просвітницькі заходи», які «укріплять патріотичне виховання гравців».

У середині 2018 року Китай заборонив показувати татуювання на телебаченні та в кіно. Відтоді деякі гравці національної збірної прикривають руки футболками із довгим рукавом (як це робить захисник національної збірної Чжан Лінпену). У китайській культурі до татуювань приписується тавро — у минулому вони використовувалися для таврування злочинців, і татуювання досі повʼязане з організованими злочинними угрупованнями у Східній Азії. Татуювання серед етнічних груп часто вважалося ознакою нецивілізованості. Попри те, що правляча Комуністична партія не схвалює тату, вони стають все більш популярними серед молодих китайців.