Китай запретил футболистам национальной сборной делать татуировки. Если уже есть — нужно удалить

Футболистам, которые играют за национальную сборную Китая, запретили делать татуировки и посоветовали удалить имеющиеся. Соответствующую директиву издало Главное управление спорта страны, цитирует Insider.
Теперь набор новых игроков с татуировками на национальном уровне и в молодежные команды «строго запрещен». В управлении отметили, что этот шаг станет хорошим примером для общества.
«В особых случаях татуировки должны быть закрыты во время тренировок и соревнований с согласия остальной команды», — говорится в сообщении.
Кроме новых правил о татуировках, Главное управление спорта добавило, что национальные команды должны организовать «идеологические и политические просветительские мероприятия», которые «укрепят патриотическое воспитание игроков».
В середине 2018 года Китай запретил показывать татуировки на телевидении и кино. С этого момента некоторые игроки национальной сборной прикрывают руки футболками с длинным рукавом (как это делает защитник национальной сборной Чжан Линпену). В китайской культуре к татуировкам приписывается клеймо — в прошлом они использовались для клеймения преступников, и татуировка до сих пор связана с организованными преступными группировками в Восточной Азии. Татуировка среди этнических групп часто считалась признаком нецивилизованности. Несмотря на то, что правящая Коммунистическая партия не одобряет тату, они становятся все более популярны среди молодых китайцев.
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