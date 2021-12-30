Китай запретил футболистам национальной сборной делать татуировки. Если уже есть — нужно удалить

Футболистам, которые играют за национальную сборную Китая, запретили делать татуировки и посоветовали удалить имеющиеся. Соответствующую директиву издало Главное управление спорта страны, цитирует Insider.

Теперь набор новых игроков с татуировками на национальном уровне и в молодежные команды «строго запрещен». В управлении отметили, что этот шаг станет хорошим примером для общества.

«В особых случаях татуировки должны быть закрыты во время тренировок и соревнований с согласия остальной команды», — говорится в сообщении.

Кроме новых правил о татуировках, Главное управление спорта добавило, что национальные команды должны организовать «идеологические и политические просветительские мероприятия», которые «укрепят патриотическое воспитание игроков».

В середине 2018 года Китай запретил показывать татуировки на телевидении и кино. С этого момента некоторые игроки национальной сборной прикрывают руки футболками с длинным рукавом (как это делает защитник национальной сборной Чжан Линпену). В китайской культуре к татуировкам приписывается клеймо — в прошлом они использовались для клеймения преступников, и татуировка до сих пор связана с организованными преступными группировками в Восточной Азии. Татуировка среди этнических групп часто считалась признаком нецивилизованности. Несмотря на то, что правящая Коммунистическая партия не одобряет тату, они становятся все более популярны среди молодых китайцев.