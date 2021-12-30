Петиція про скасування «примусової» вакцинації: Зеленський доручив Кабміну перевірити інформацію про протерміновані препарати

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування «примусової» вакцинації від коронавірусу, яку нібито роблять протермінованими вакцинами.

Відповідь глави держави оприлюднена на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.

Зеленський повідомив, що попросив Кабінет міністрів з’ясувати, чи були випадки використання протермінованих вакцин, і в разі необхідності «вжити відповідних заходів реагування».

Також президент пояснив, що згідно з Конституцією України «держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя» людей, життя і здоров’я яких є «найвищою соціальною цінністю».

До того ж Зеленський послався на закони України («Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»), згідно з якими працівники окремих професій та організацій в Україні підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, щоби не заражати інших людей та поширювати інфекцію. Також норми закону передбачають впровадження лікувальних та карантинних заходів.

Окремо глава держави зазначив, що 17 грудня 2021 року було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію біобезпеки і біологічного захисту», метою якої є створення єдиної системи біобезпеки та біологічного захисту. Ця система включатиме відродження потенціалу біотехнологічного виробництва в Україні, розробку сучасного та дієвого законодавства в галузі біобезпеки та біологічного захисту, а також посилення системи епідеміологічного захисту.