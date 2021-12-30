Петиція про скасування «примусової» вакцинації: Зеленський доручив Кабміну перевірити інформацію про протерміновані препарати
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування «примусової» вакцинації від коронавірусу, яку нібито роблять протермінованими вакцинами.
Відповідь глави держави оприлюднена на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.
Зеленський повідомив, що попросив Кабінет міністрів з’ясувати, чи були випадки використання протермінованих вакцин, і в разі необхідності «вжити відповідних заходів реагування».
Також президент пояснив, що згідно з Конституцією України «держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя» людей, життя і здоров’я яких є «найвищою соціальною цінністю».
До того ж Зеленський послався на закони України («Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»), згідно з якими працівники окремих професій та організацій в Україні підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, щоби не заражати інших людей та поширювати інфекцію. Також норми закону передбачають впровадження лікувальних та карантинних заходів.
Окремо глава держави зазначив, що 17 грудня 2021 року було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію біобезпеки і біологічного захисту», метою якої є створення єдиної системи біобезпеки та біологічного захисту. Ця система включатиме відродження потенціалу біотехнологічного виробництва в Україні, розробку сучасного та дієвого законодавства в галузі біобезпеки та біологічного захисту, а також посилення системи епідеміологічного захисту.
- Нагадаємо, цю петицію 23 вересня подав Дмитро Зінькевич, вона набрала 25 415 підписів. У тексті автор просить президента та парламент «переглянути засоби впливу чиновників на людей», а також заборонити «примусову вакцинацію населення».
- Раніше Зеленський вже двічі відповідав на петиції про скасування вакцинації від коронавірусу. Тоді президент також цитував норми закону і наголошував, що потрібно не тільки піклуватися про власне здоровʼя, але й не шкодити здоровʼю інших.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу, поки вони не зроблять щеплення. З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- З 20 січня набере чинності наказ про обов’язкову вакцинацію для медиків. Після цієї дати їх почнуть відсторонювати від роботи.