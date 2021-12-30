Петиция об отмене «принудительной» вакцинации: Зеленский поручил Кабмину проверить информацию о просроченных препаратах

Также президент пояснил, что согласно Конституции Украины «государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие» людей, жизнь и здоровье которых являются «высшей социальной ценностью».

Зеленский сообщил, что попросил Кабинет министров выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости «принять соответствующие меры реагирования».

К тому же Зеленский сослался на законы Украины («О защите населения от инфекционных болезней» и «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения»), согласно которым работники отдельных профессий и организаций в Украине подлежат обязательным профилактическим прививкам, чтобы не заражать других людей и распространять инфекцию. Также нормы закона предусматривают внедрение лечебных и карантинных мер.

Отдельно глава государства отметил, что 17 декабря 2021 года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии биобезопасности и биологической защиты», целью которой является создание единой системы биобезопасности и биологической защиты. Эта система будет включать в себя возрождение потенциала биотехнологического производства в Украине, разработку современного и действенного законодательства в области биобезопасности и биологической защиты, а также усиление системы эпидемиологической защиты.