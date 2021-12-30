Петиция об отмене «принудительной» вакцинации: Зеленский поручил Кабмину проверить информацию о просроченных препаратах

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене «принудительной» вакцинации от коронавируса, которую якобы делают просроченными вакцинами.
Ответ главы государства обнародован на сайте Официального интернет-представительства президента Украины.
Зеленский сообщил, что попросил Кабинет министров выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости «принять соответствующие меры реагирования».
Также президент пояснил, что согласно Конституции Украины «государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие» людей, жизнь и здоровье которых являются «высшей социальной ценностью».
К тому же Зеленский сослался на законы Украины («О защите населения от инфекционных болезней» и «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения»), согласно которым работники отдельных профессий и организаций в Украине подлежат обязательным профилактическим прививкам, чтобы не заражать других людей и распространять инфекцию. Также нормы закона предусматривают внедрение лечебных и карантинных мер.
Отдельно глава государства отметил, что 17 декабря 2021 года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии биобезопасности и биологической защиты», целью которой является создание единой системы биобезопасности и биологической защиты. Эта система будет включать в себя возрождение потенциала биотехнологического производства в Украине, разработку современного и действенного законодательства в области биобезопасности и биологической защиты, а также усиление системы эпидемиологической защиты.
- Напомним, эту петицию 23 сентября подал Дмитрий Зинькевич, она набрала 25 415 подписей. В тексте автор просит президента и парламент «пересмотреть средства влияния чиновников на людей», а также запретить «принудительную вакцинацию населения».
- Ранее Зеленский уже дважды отвечал на петиции об отмене вакцинации от коронавируса. Тогда президент также цитировал нормы закона и подчеркивал, что нужно не только заботиться о собственном здоровье, но и не вредить здоровью других.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа, пока они не сделают прививку. С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- С 20 января вступит в силу приказ об обязательной вакцинации для медиков. После этой даты их будут отстранять от работы.