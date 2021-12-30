Bloomberg: Уряд США вимагає від українця Полякова продати свою частку в компанії Firefly Aerospace
- Автор:
- Олег Панфілович
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Уряд США вимагає від українського підприємця Максима Полякова продати свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace з «міркувань безпеки».
Про це пише Bloomberg.
Видання повідомляє, що наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки та вимагалося, щоб Поляков та його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly. За словами представників Полякова, він погодився з цією вимогою, однак заявив, що володіння ним Firefly не загрожує національній безпеці США.
За словами двох людей, знайомих із ситуацією, уряд США призупинив поточні операції із запуску ракет Firefly у Ванденберзі, оскільки проблема власності Полякова загострюється.
У самій компанії наполягають, що Поляков пройшов ретельну перевірку — жодних проблем з безпекою не виявлено. «Noosphere Ventures і пан Поляков розуміють, що дії CFIUS відбуваються на тлі напруження між Україною та Росією, що зростає. Noosphere Ventures докладає всіх зусиль, щоб розвʼязати проблеми із CFIUS найбільш ефективним і відповідним способом», — додали в компанії.
- 3 вересня 2021 року Firefly Aerospace дебютувала із запуском ракети Alpha, але вона вибухнула. Перша місія Alpha під назвою FLTA001 DREAM виводила на навколоземну орбіту (300 км) набір нетехнічних і технічних вантажів (мікросупутники) із 7 різних країн, а також дитячі малюнки та фотографії попередніх космічних польотів.
- У лютому 2021 року стало відомо, що Firefly братиме участь у місячній програмі Artemis, за якою до 2024 року на Місяць повинні відправити людей. За контрактом з NASA компанія доставить вантажі на Місяць за допомогою свого посадкового модуля Blue Ghost.