Антимонопольний комітет дозволив переможцю аукціону приватизувати завод «Більшовик» у Києві
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- Костя Андрейковець
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Wikipedia / Kiyanka
Антимонопольний комітет дозволив ТОВ «Дженерал Коммерс» приватизувати «Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик») у Києві, за який компанія вже заплатила до бюджету 1,42 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Комітету.
АМКУ дав дозвіл після розгляду повторної заяви про концентрацію, подану переможцем конкурсу. Першу заяву подали без інформації про фінозабезпечення угоди.
«Враховуючи, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та не заборонена відповідно до ЗУ «Про санкції», комітет надав дозвіл ТОВ «Дженерал Комерс» на придбання [«Більшовика»]», — заявили в комітет.
При цьому регулятор продовжує перевіряти можливі неконкурентні дії учасників аукціону.
- 27 жовтня на аукціоні Фонду державного майна продали завод «Більшовик» у рамках великої приватизації. Стартова ціна була на рівні 1,39 мільярда гривень. Завод продали за 1,429 мільярда гривень ТОВ «Дженерал Комерс», повʼязаному з холдингом UFuture, що належить бізнесменові Василю Хмельницькому. Нові власники обіцяють створити на місці заводу інноваційну інфраструктуру із мільярдними інвестиціями та нові робочі місця.
- 17 листопада Антимонопольний комітет тимчасово призупинив приватизацію заводу та почав перевіряти можливу змову учасників аукціону.
- 7 грудня у Фонді держмайна відзвітували, що гроші за завод до держбюджету надійшли.