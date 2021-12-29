Ілон Маск продав акції Tesla ще на 1 мільярд доларів
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Win McNamee / Staff
Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск продав ще 934 090 акцій Tesla та реалізував опціони на купівлю 1,6 млн акцій.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, ці опціони були останніми з траншу на 22,8 млн акцій, термін якого спливає у серпні 2022 року. Маск отримав його у 2012 році як компенсаційний пакет.
Майже мільйон акцій засновник компаній Tesla та SpaceX продав за $1,02 млрд для сплати податків.
- 6 листопада Маск запитав користувачів Twitter, чи варто йому продати 10% своїх акцій Tesla. Імовірно, так він відреагував на запропонований Білим домом податок для багатих людей, який стосується нереалізованого приросту капіталу. Майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.
- 10 грудня Маск написав у Twitter, що розмірковує про те, щоб кинути роботу та стати блогером.
- Зараз Ілон Маск обіймає посаду генерального директора в Tesla та SpaceX, а також керує стартапом Neuralink і компанією The Boring Company. Основу його статків становлять акції Tesla. До проведення опитування у Twitter Маску належало 17% акцій Tesla — вартість частки оцінювалася у понад $200 мільярдів, а 10% від неї — майже у $21 мільярд.