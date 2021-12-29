Ілон Маск продав акції Tesla ще на 1 мільярд доларів

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Win McNamee / Staff

Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск продав ще 934 090 акцій Tesla та реалізував опціони на купівлю 1,6 млн акцій.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, ці опціони були останніми з траншу на 22,8 млн акцій, термін якого спливає у серпні 2022 року. Маск отримав його у 2012 році як компенсаційний пакет.

Майже мільйон акцій засновник компаній Tesla та SpaceX продав за $1,02 млрд для сплати податків.