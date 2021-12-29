У Бельгії знову відкриють театри, кінотеатри та концертні зали. Їм забороняли працювати через коронавірус

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У Бельгії частково скасували обмежувальні заходи, впроваджені через поширення коронавірусу. Зокрема, зняли заборону на роботу закладів галузі культури.

Про це йдеться в постанові Державної ради країни.

Як зазначає бельгійський телеканал RTBF, таке рішення ухвалили через позов театрального продюсера Матьє Пента, який звинувачував виконавчу владу у зловживанні повноваженнями, непропорційності вжитих заходів, замаху на право на працю, а також у забороні доступу до культури.

Згідно з новим рішенням Держради, концертні зали, театри та кінотеатри зможуть працювати за умови обмеженої заповненості, люди повинні бути в масках та із сертифікатом про вакцинацію, одужання від коронавірусу або наявність негативного тесту.