В Україні виявили понад 5 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися 130 тисяч людей

Новини

Plastifikator x «Бабель»

В Україні протягом доби 28 грудня виявили понад 5 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 98 медиків і 353 дитини.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 1 153 людини, а 307 українців померли від ускладнень. Водночас 12 352 хворих успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 113) та Одеській області (642).

Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 131 тисяча українців, 34 тисячі отримали першу дозу, а 94 тисячі — другу.