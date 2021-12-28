До Ради внесли законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Депутати «Слуги народу» внесли до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує запровадити військовий облік для жінок на добровільній основі.
Законопроєкт № 6482 вносить зміни до закону про військовий обовʼязок і військову службу. Його до парламенту внесли майже 60 нардепів. Серед них і Максим Бужанський, у своєму Facebook він написав, що документ пропонує зробити добровільним облік для всіх жінок, окрім медиків.
«Вибачте, дорогі жінки, усе, що можу сказати щодо цієї ініціативи чиновників з Міноборони», — написав нардеп.
Текст законопроєкту ще не опублікували.
- Від 17 грудня в Україні розширили перелік професій, що зобовʼязує жінок (від 18 до 60 років) стати на обовʼязковий військовий облік. Серед професій, які потрапили під обовʼязковий військовий облік, — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів і понад 100 інших. Пізніше стало відомо, що список скоротять.
- Стати на облік жінки мають до кінця 2022 року. Наразі триває підготовка процедури дистанційного подання документів.