В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин

Депутаты «Слуги народа» внесли в Верховную Раду законопроект, который предлагает ввести воинский учет для женщин на добровольной основе.
Законопроект № 6482 вносит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Его в парламент внесли почти 60 нардепов. Среди них и Максим Бужанский, с своем Facebook он написал, что документ предлагает сделать добровольным учет для всех женщин, кроме медиков.
«Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны», — написал нардеп.
Текст законопроекта пока не опубликовали.
- С 17 декабря в Украине расширили перечень профессий, который обязывает женщин (от 18 до 60 лет) стать на обязательный воинский учет. Среди профессий, которые попали под обязательный воинский учет, — программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов, отелей и более 100 других. Позднее стало известно, что список сократят.
- Стать на учет женщины должны до конца 2022 года. Сейчас идет подготовка процедуры дистанционной подачи документов.