В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин

Депутаты «Слуги народа» внесли в Верховную Раду законопроект, который предлагает ввести воинский учет для женщин на добровольной основе.

Законопроект № 6482 вносит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Его в парламент внесли почти 60 нардепов. Среди них и Максим Бужанский, с своем Facebook он написал, что документ предлагает сделать добровольным учет для всех женщин, кроме медиков.

«Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны», — написал нардеп.

Текст законопроекта пока не опубликовали.