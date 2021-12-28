Режисер «Гри в кальмара» домовляється з Netflix про зйомки третього сезону
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Режисер серіалу «Гра в кальмара» Хван Дон Хек домовляється з Netflix про зйомки третього сезону серіалу. Він лише місяць тому анонсував другий сезон.
Про це пише Yonhap.
«Я веду перемовини з Netflix щодо другого сезону, а також третього сезону», — сказав він.
За словами режисера, перемовини мають завершитися найближчим часом. Це вперше Хван Дон Хек поділився інформацією про третій сезон. У листопаді він анонсував створення другого сезону, але його зйомки ще не розпочалися.
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» за перший місяць приніс компанії Netflix $891,1 мільйона. На виробництво серіалу (усього один сезон) Netflix витратила $21,4 мільйона, у середньому по $2,4 мільйона на епізод. Режисер і сценарист серіалу Netflix «Гра в кальмара» Хван Дон Хек підтвердив, що буде другий сезон.
- Через «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази). Також через його популярність у компанії Vans різко зросли продажі білих кедів без шнурків (сліпонів) — аж на 7 800%.