Індія схвалила використання ще двох вакцин від коронавірусу

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Індія дозволила для екстреного використання ще дві вакцини проти коронавірусу та таблетки, вироблені американською компанією Merck.

Про це пише Reuters.

Медична влада країни схвалила використання вакцини Covavax, яку виготовляє компанія Serum Institute за ліцензією американського виробника Novavax. Другим препаратом став Corbevax, який розробила індійська компанія Biological E.

В Індії наразі вводять вакцини проти COVID-19 Covishield (AstraZeneca) і Covaxin від місцевого виробника Bharat Biotech. Загалом сертифіковано використання восьми препаратів. Крім згаданих, дозволені вакцини Moderna, Johnson & Johnson, «Супутник V» і експериментальна ДНК-вакцина ZyCoV-D.

У країні зробили 1,43 мільярда щеплень проти коронавірусу, 62% населення отримали обидві дози.