У Карпатах можливе сходження лавини. Рятувальники оголосили 4 рівень небезпеки
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Карпатах сьогодні, 27 грудня, очікуються сильні снігопади та хуртовини. Через негоду в горах оголосили високий ризик сходження лавин.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У горах Івано-Франківської області та на високогірʼї східної частини Закарпатської області оголошено четвертий рівень небезпеки сходження лавин. А от на високогірʼї західної та центральної частини Закарпатської області утримується третій рівень небезпеки.
Крім того, на ділянці Дністра між Галичем та Дністровським водосховищем протягом декількох днів очікується інтенсивне утворення шуги, а місцями льодоставу.
- В Україні в рамках запуску системи GPS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів запрацював мобільний застосунок «Порятунок в горах».
- У горах щороку гинуть десятки людей. На початку грудня у Карпатах оголошували про небезпеку сходження лавин. Проте троє чоловіків у Закарпатській області виїхали у гори на снігоходах та заблукали. Наступного дня двоє з них вийшли на звʼязок, ще одного рятувальники знайшли мертвим на четверту добу.