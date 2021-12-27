В ООС бойовики поранили двох українських військових

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

У неділю, 26 грудня, збройні формування Росії пʼять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів важкі поранення отримали двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, а поблизу Талаківки — залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Станом на 7 годину ранку 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У напрямку Нью-Йорка противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Його госпіталізували, стан здоров’я – важкий.