США скасують обмеження на в’їзд з країн Південної Африки. Їх ввели через новий штам «Омікрон»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Roman Koester / Unsplash
США скасують перед Новим роком обмеження на в’їзд з країн Південної Африки. Їх запровадили через поширення нового штаму «Омікрон».
Про це пише BBC.
У Білому домі зазначили, що ці обмеження скасують для тих, хто приїжджає з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіку, Намібії, Лесото, Малаві та Есватіні.
За словами чиновників, в обмеженнях більше немає необхідності на тлі різкого поширення штаму «Омікрон» у США.
«Обмеження дали нам час зрозуміти «Омікрон», і ми знаємо, що наші існуючі вакцини працюють проти «Омікрона», особливо у посиленому режимі», — зазначив помічник прессекретаря Білого дому Кевін Муньос.
Напередодні аналогічні обмеження були скасовані і Канадою. У США зазначили, що наразі зафіксували лише одну смерть від штаму «Омікрон» — це 50-річний чоловік із Техасу, який не був вакцинований і мав серйозні проблеми зі здоров’ям.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.