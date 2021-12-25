Виверження вулкану на іспанському острові Пальма завершилось. Воно тривало 85 днів

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Виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Пальма завершилось. Про це влада оголосила в суботу, 25 грудня, цитує El Pais.

«Виверження закінчилося. Воно закінчилося 13 грудня вдень, але тільки сьогодні можна сказати точно. Коли науковий комітет підтвердив збереження ознак, які дають впевненість: немає лави й пірокластів, немає значних газів і землетрусів, немає тремору та значних деформацій. Виверження тривало 85 днів і 8 годин», — заявив член Ради безпеки й офіційний представник уряду Канарських островів Хуліо Перес.

За його словами, після перших польотів гелікоптера над постраждалими районами можна стверджувати, що збитки значні. Попередньо — €700 мільйонів.