Виверження вулкану на іспанському острові Пальма завершилось. Воно тривало 85 днів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Пальма завершилось. Про це влада оголосила в суботу, 25 грудня, цитує El Pais.
«Виверження закінчилося. Воно закінчилося 13 грудня вдень, але тільки сьогодні можна сказати точно. Коли науковий комітет підтвердив збереження ознак, які дають впевненість: немає лави й пірокластів, немає значних газів і землетрусів, немає тремору та значних деформацій. Виверження тривало 85 днів і 8 годин», — заявив член Ради безпеки й офіційний представник уряду Канарських островів Хуліо Перес.
За його словами, після перших польотів гелікоптера над постраждалими районами можна стверджувати, що збитки значні. Попередньо — €700 мільйонів.
- Виверження вулкану на острові Пальма (Канарські острови) розпочалося 19 вересня. Лава знищила тисячі будівель і житлових будинків, а також десятки доріг. Острів оголосили зоною лиха. Евакуювати довелося близько 7 тисяч людей. Попри руйнування, загиблих не було. Лава покрила понад 1 100 гектарів землі, але створила новий півострів у 40 гектарів.
- У середині грудня вулкан почав поступово вщухати, частині евакуйованих мешканців дозволили повернутися додому.