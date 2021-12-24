Офіс генпрокурора просить арештувати Порошенка та визначити заставу в мільярд гривень. Суд уже дав дозвіл на його затримання

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Михайло Палінчак / Прес-служба Президента України

Офіс генерального прокурора клопоче про арешт нардепа Петра Порошенка у справі про державну зраду. Як альтернативу арешту там пропонують визначити заставу у розмірі мільярд гривень.

Цю інформацію підтвердили у відомстві агентству Укрінформ.

«У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень», — розповіли в ОГП.

Також у Печерському районному суді розповіли агентству, що провели закрите засідання і надали дозвіл на затримання Порошенка для приведення на засідання та обрання йому запобіжного заходу.

Однак адвокати Порошенка запевняють, що жодних документів не отримували і не знають про рішення суду.

«Офіційно нам ніхто нічого не повідомив, вони це роблять у таємниці. Але я майже впевнений, що це правда. Відповідно до закону, вони б мали повідомити народного депутата про судове засідання», — пояснив «Бабелю» адвокат Ігор Головань.