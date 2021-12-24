В Ізраїлі заявили про 100% ефективності власних ліків від коронавірусу

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В Ізраїлі протестували власні ліки від коронавірусу під назвою Amor-18. Усі пацієнти успішно одужали від хвороби.

Про це пише The Jerusalem Post.

За даними медиків, усі 18 пацієнтів із коронавірусом, які отримали ліки, одужали та були виписані з лікарні протягом кількох днів. Водночас із 19 пацієнтів, які отримували плацебо, шестеро потрапили до реанімації, а двоє померли.

Окрім цього, у рамках милосердної допомоги медики дали ці ліки двом важкохворим пацієнтам. Вони одужали та були виписані з лікарні.

«Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом кількох днів і були відпущені додому, [дослідження] було на 100% успішним», — зазначив співдиректор відділення коронавірусу в Медичному центрі Зів у місті Цфат Нашат Абу.

У препараті Amor-18 основним компонентом є аморфний карбонат кальцію. Він регулює кислотні зміни pH, які впливають на можливість коронавірусу проникати у клітини та розмножуватися.