МОЗ може посилити адаптивний карантин, якщо буде стрімке поширення «Омікрону»

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«Бабель»

Штам коронавірусу «Омікрон» поширюється в основному серед тих, хто не вакцинувався від COVID. Тож МОЗ може посилити адаптивний карантин в Україні, якщо буде стрімке поширення мутованого штаму.

Про це в інтервʼю «Укрінформу» повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, поки не можна дати прогноз того, як швидко «Омікрон» може поширитися по країні.

«Ми бачимо, що в Європі він поширюється в основному серед невакцинованих. Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко, тож МОЗ стежить за ситуацією та готовий у разі необхідності посилити карантин», — зазначив Кузін.

За його словами, ідеться про протиепідемічні заходи, такі як вакцинація, носіння масок, дистанціювання та дезінфекція рук.

Він додав, що основний фокус медиків буде на виявленні нових випадків «Омікрону» та його дослідженні.

«Перегляд карантинних заходів можливий наприкінці січня, коли ми точно будемо мати обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму», — додав Кузін.

Також він розповів, що МОЗ розглядає можливість дозволити вакцинацію дітей від 5 років, але тільки за бажанням батьків.