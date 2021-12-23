Чехія вимагатиме від вакцинованих українців для вʼїзду негативний ПЛР-тест
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pedro Szekely / Flickr
Чехія з 27 грудня вимагатиме від українських громадян негативний результат ПЛР-тесту навіть попри проходження повного курсу вакцинації.
Про це повідомляється на порталі «Поради подорожуючим від консульської служби МЗС».
«З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози)», — йдеться у повідомленні.
При цьому, для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, це правило почне діяти з 3 січня.
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