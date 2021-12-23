Дослідження: Імунітет від вакцини AstraZeneca знижується через три місяці після останньої дози. Але бустер підвищує захист

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Імунітет після вакцинації препаратом від AstraZeneca/Covishield починає знижуватися через три місяці після отримання останньої дози. Водночас бустерна доза дозволяє значно підвищити захист, зокрема і проти нового штаму «Омікрон».

Про це пише видання The Hindu з посиланням на дослідження із журналу The Lancet.

Учені проаналізували результати з Бразилії та Шотландії і з’ясували, що для вакцини AstraZeneca теж необхідна програма ревакцинації через падіння рівня імунітету.

У Шотландії через п’ять місяців після вакцинації у вакцинованих препаратом від AstraZeneca у п’ять разів зростав ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу. Приблизно такі ж дані отримали і в Бразилії.

«За рахунок визначення того, коли у вакцини Oxford-AstraZeneca починається перше ослаблення, уряди повинні мати можливість розробити програми ревакцинації, які забезпечать підтримку максимального захисту», — сказав професор Азіз Шейх з Единбурзького університету.

Водночас у самій компанії зазначили, що третя доза їхньої вакцини показала підвищення імунітету та захист від нового штаму «Омікрон». Там розповіли, що три дози вакцини AstraZeneca мають таку саму ефективність проти «Омікрону», як дві дози проти «Дельти». Також у компанії підкреслили, що у вакцинованих трьома дозами людей було більше антитіл, ніж у тих, хто одужав від коронавірусу.

«Дуже обнадіює той факт, що сучасні вакцини мають потенціал захисту від «Омікрону» після ревакцинації. Ці результати підтверджують використання бустерної третьої дози в рамках національних стратегій вакцинації, особливо для обмеження поширення варіантів, що викликають занепокоєння, включно з «Омікроном», — пояснив професор медицини Оксфордського університету Джон Белл.