Комісія з обрання очільника САП збереться увечері 24 грудня. Там мають оголосити переможця

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Комісія з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури збереться увечері 24 грудня. На ній мають оголосити переможця конкурсу.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

«24 грудня 2021 року о 16 год. відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі», — йдеться у повідомленні.

На цьому засіданні члени комісії мають остаточно затвердити переможця конкурсу та внести подання до Офісу генпрокурора на його призначення.

За підсумками підрахунку голосів членів комісії детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів. Таким чином Клименко має очолити САП, а Синюк стати його заступником. Тобто фактично результати конкурсу вже є, але технічно ці люди не призначені — комісії не вистачило голосів для затвердження остаточних результатів. За рішення не проголосували члени, призначені Верховною Радою — це Олена Бусол, Євген Соболь, Катерина Коваль, Андрій Гуджал та Богдан Романюк.

Свою відмову вони пояснили тим, що, мовляв, «залишився незатвердженим допуск до держтаємниці одного з кандидатів». Відтак голова комісії Коваль заявила, що засідання треба перенести, аби отримати офіційний документ про такий дозвіл (хоча усно вона його отримала).