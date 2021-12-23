В Україні за добу зареєстрували 7 312 випадків інфікування коронавірусом

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В Україні за минулу добу, 22 грудня, зафіксували 7 312 нових випадків коронавірусу (зокрема захворіли 585 дітей).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізували 1 691 людину, летальних випадків — 275, одужав 16 521 пацієнт.

Окрім цього, за минулу добу від коронавірусу вакцинували 117 443 людей, з них першу дозу отримала 39 071 людина, другу — 78 101, додатковою дозою щепили 271 людину.

Від початку пандемії в Україні заразилася коронавірусом 3 630 391 людина, одужали 3 393 420 пацієнтів, летальних випадків — 94 184.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 500 520 людей, з них першою дозою — 14 500 518 людей, двома дозами — 13 219 547, отримали додаткову дозу 596 людей.