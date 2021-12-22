Швеція посилює умови в’їзду — вимагатиме тести від усіх туристів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Bloomberg / Contributor
Уряд Швеції посилив умови в’їзду в країну. Тепер тести мають робити всі туристи незалежно від вакцинації.
Про це пише The Local.
Нові правила запрацюють з 28 грудня. В країну не пускатимуть туристів, які не нададуть негативний тест на коронавірус. Його мають зробити щонайменше за 48 годин до в’їзду.
Також це правило стосуватиметься і дітей від 12 років. Країна, звідки турист прибуває, неважлива — скандинавські країни, ЄС або інші країни світу — усі мають надати негативний тест.
Водночас прем’єр-міністр країни Магдалена Андерссон зазначила, що вимога тесту не поширюватиметься на громадян Швеції та іноземців, які проживають в країні.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. Через це європейські країни посилюють умови в’їзду, а деякі взагалі закриваються для туристів. В Україні його виявили 18 грудня.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.