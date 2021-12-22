Програма «єПідтримка» діятиме протягом наступного року. Її розширять

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Програма «єПідтримка», вона ж «тисяча від Зеленського», діятиме в Україні протягом 2022 року і її розширять.

Про це повідомили міністр економіки Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З середини січня люди, старші 60 років, зможуть витратити гроші на ліки в аптеках, а до самої програми підключаться ще десятки банків, які будуть видавати пластикові картки.

Поява пластикових карток «єПідтримка» дозволить людям розрахуватися не лише онлайн або через Google Pay/Apple Pay, але й офлайн без смартфона. Також наступного року (2—3 квартал) зʼявиться можливість подати заявку на отримання виплати в офлайн-режимі.

Гроші, які люди отримають на картку, можна витратити протягом чотирьох місяців з дати отримання коштів.