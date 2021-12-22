«Сказали йти звільняти Новоросію». У Росії почали збирати найманців для «відряджень» на Донбас

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У Росії останні три місяці активізувався набір груп найманців для «бойових відряджень» на український Донбас. При цьому найманцям не пояснюють задачі і хто керуватиме «парадом».

Про це пише Meduza, яка поспілкувалася із вербувальником, найманцями з бойовим досвідом, бойовиками «Союзу добровольців Донбасу» та вихідцями з армії, спецслужб та спецпідрозділів МВС Росії. Загалом видання поговорило із вісьмома джерелами.

За їхніми словами, набір йде не лише в Росії, а й у невизнаних утвореннях «ЛНР» та «ДНР». Вербувальник розповів, що «історія почала збиратися» ще три місяці тому. Проте більшість опитаних найманців отримали пропозиції в останні кілька тижнів, а жителі окупованих територій — трохи раніше, «десь місяць тому».

Окрім «набору по знайомим», часто використовується сайт оголошень Avito.ru. Найманців здебільшого шукають у розділі «охорона та безпека», пропонуючи високі зарплати. Обов’язковим пунктом є «можливість виїзних відряджень».

Один із найманців «ПВК Вагнера» розповів, що отримав пропозицію їхати в Україну восени і його це насторожило. Тренувальною базою «рекрутер» назвав центр Міноборони РФ у Веселому під Ростовом-на-Дону. Попри обіцяну зарплату в 240 тисяч рублів на місяць (близько 88 тисяч гривень) він відмовився, зазначивши, що такого широкого набору на «український напрямок» не було вже кілька років.

Найманці розповіли, що вербувальники представляються звʼязковими з Міноборони Росії, але їм не вірять — ті не можуть назвати конкретних осіб, розповісти про умови контракту, а оплата за «відрядження» дуже різниться. У деяких випадках їм казали, що передоплати не буде.

«Прозвучала чудова фраза: все спорядження шукаєте на місці. Хто в темі розуміє, що на цьому моменті вже можна починати приколюватися і сміятися», — розповів один із найманців.

«Платять 160 [тисяч рублів] у «располагу» [на місці базування] і 320 на фронті — це брехня, просто брехня. Дурнів шукають. Головна вимога — щоб ти приїхав і заткнув собою дірку у корпусі», — каже інший найманець.

Багато хто відмовився від пропозицій і сумнівається в тому, що російська армія залучить найманців до масштабних боїв. Вони вважають, що, швидше за все, їх кинуть на охорону обʼєктів в окупованому Донбасі або на зачистку «місцевого бандитизму». Реальних цілей «відрядження» кандидатам не окреслили.

«Сказали: йти звільняти Новоросію. Я на це посміхнувся і такий: ти й**нувся?» — згадує один із співрозмовників, який відмовився від пропозиції.

При цьому співрозмовники розповіли, що у «ЛНР» та «ДНР» вже зібрали формування, які вони назвали «бригадами Дірлевангера» — на честь спецкоманди СС, яка у Другу світову війну відзначилася масовими вбивствами мирного населення. За їхніми словами, у них набрали колишніх вʼязнів-кримінальників у віці за 45 років. Ці загони базуються у Луганську та Донецьку, але їм також не поставили чітких цілей.

Роздуми найманців

Про те, що перед сформованими загонами можуть поставити реальні бойові завдання, співрозмовники не наважуються навіть розмірковувати. «Взагалі не розумію, як вони [влада Росії] це бачать», — заявив досвідчений найманець, поінформований у наборах.

Ніхто із співрозмовників видання не вірить, що Росія готова вдатися до повномасштабної війни з Україною. За їхніми словами, все закінчиться «глухим кутом» і провалом, оскільки рівень підготовки набраних найманців вкрай низький, а всі фахівці наразі перебувають у бойових відрядженнях в Африці або в пісках Сирії — у «поля териконів» ніхто не рветься.

«Туди просто не хочуть їхати, бо там [українська] регулярна армія. Проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть великими», — сказав ветеран «ПВК Вагнера».