У Нью-Йорку людям за вакцинацію третьою дозою до кінця року заплатять по $100

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Pepi Stojanovski / Unsplash

У Нью-Йорку кожен, хто пройде ревакцинацію від коронавірусу до кінця року, отримає 100 доларів.

Про це заявив чинний мер Нью-Йорка Білл де Блазіо під час онлайн-пресконференції, повідомляє Associated Press.

За його словами, таке рішення влада ухвалила для підвищення темпів вакцинації проти коронавірусу.

Також у Нью-Йорку збираються збільшити кількість місць, зокрема мобільних фургонів, для вакцинації людей.

Де Блазіо запевнив, що прагне зберегти місто відкритим, попри спалах COVID-19 — середньодобова кількість нових хворих сягає майже 11 тисяч.

Водночас тимчасові обмеження запровадили у міських вʼязницях, зокрема призупинили особисті відвідування та релігійні служби.

Зі свого боку новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс, який переміг на виборах у листопаді, відклав церемонію своєї інавгурації, яка була запланована на 1 січня, «щоб зробити пріоритетом» здоровʼя учасників, співробітників і журналістів.