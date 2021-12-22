У Нью-Йорку людям за вакцинацію третьою дозою до кінця року заплатять по $100
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pepi Stojanovski / Unsplash
У Нью-Йорку кожен, хто пройде ревакцинацію від коронавірусу до кінця року, отримає 100 доларів.
Про це заявив чинний мер Нью-Йорка Білл де Блазіо під час онлайн-пресконференції, повідомляє Associated Press.
За його словами, таке рішення влада ухвалила для підвищення темпів вакцинації проти коронавірусу.
Також у Нью-Йорку збираються збільшити кількість місць, зокрема мобільних фургонів, для вакцинації людей.
Де Блазіо запевнив, що прагне зберегти місто відкритим, попри спалах COVID-19 — середньодобова кількість нових хворих сягає майже 11 тисяч.
Водночас тимчасові обмеження запровадили у міських вʼязницях, зокрема призупинили особисті відвідування та релігійні служби.
Зі свого боку новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс, який переміг на виборах у листопаді, відклав церемонію своєї інавгурації, яка була запланована на 1 січня, «щоб зробити пріоритетом» здоровʼя учасників, співробітників і журналістів.
- У листопаді у Нью-Йорку заохочення у вигляді $100 могли отримати батьки вакцинованих від коронавірусу школярів. Також вони могли обрати іншу «винагороду» за щеплену дитину — квитки на Статую Свободи або на бейсбольний матч Brooklyn Cyclones.
- Раніше американський штат Огайо оголосив переможців першого розіграшу лотереї серед тих, хто вакцинувався від коронавірусу. Перший мільйон доларів виграла Еббігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті. Серед дорослих вакцинованих розігрували гроші, а серед підлітків — стипендії на навчання в будь-якому державному університеті штату.