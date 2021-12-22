Вантажний корабель Cargo Dragon успішно зістикувався з МКС

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Twitter.com / SpaceX

Багаторазовий вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX успішно стикувався з модулем Harmony американського сегмента Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляють NASA та SpaceX.

Корабель доставив близько 3 тонн продовольства, обладнання і матеріали для десятків наукових експериментів.

Для серії Cargo Dragon це був 24 політ, а для Cargo Dragon v. 2 — четвертий. Оновлена «вантажівка» здатна доставляти на 20% більше вантажу і автономно стикуватися зі станцією без захвату маніпулятором.

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