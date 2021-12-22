В Україні за добу зареєстрували 6 363 нові випадки коронавірусу, госпіталізували понад 2 тисячі хворих
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Україні за минулу добу, 21 грудня, зафіксували 6 363 нові випадки коронавірусу (зокрема захворіли 534 дитини).
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
За минулу добу найбільше випадків інфікування COVID-19 виявили в Києві (1 403).
Загалом за добу госпіталізували 2 241 людину, летальних випадків — 301, одужали 19 494 пацієнти.
Від початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 3 623 079 людини, одужали 3 376 899 пацієнтів, летальних випадків — 93 909.
Також у МОЗ розповіли, що за минулу добу проти коронавірусу вакцинували 119 129 людей, з них першу дозу отримали 39 006 людей, другу — 79 969, додатковою дозою щеплені 154 особи.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені вже 14 461 449 людей, з них повністю імунізовані — 13 141 446, отримали додаткову дозу — 325 людей.
- Раніше секретар РНБО Данілов спрогнозував нову хвилю захворюваності на коронавірус у середині лютого 2022 року.
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
- 18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження людини штамом «Омікрон». Напередодні, 21 грудня, головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що людина, в якої виявили перший випадок штаму «Омікрон» в Україні, уже отримала негативний тест.