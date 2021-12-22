В Україні за добу зареєстрували 6 363 нові випадки коронавірусу, госпіталізували понад 2 тисячі хворих

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В Україні за минулу добу, 21 грудня, зафіксували 6 363 нові випадки коронавірусу (зокрема захворіли 534 дитини).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За минулу добу найбільше випадків інфікування COVID-19 виявили в Києві (1 403).

Загалом за добу госпіталізували 2 241 людину, летальних випадків — 301, одужали 19 494 пацієнти.

Від початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 3 623 079 людини, одужали 3 376 899 пацієнтів, летальних випадків — 93 909.

Також у МОЗ розповіли, що за минулу добу проти коронавірусу вакцинували 119 129 людей, з них першу дозу отримали 39 006 людей, другу — 79 969, додатковою дозою щеплені 154 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені вже 14 461 449 людей, з них повністю імунізовані — 13 141 446, отримали додаткову дозу — 325 людей.