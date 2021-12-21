Співробітники ФСБ у Криму струмом катували кримськотатарського активіста. Прокуратура розслідує військовий злочин

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Прокуратура Автономної республіки Крим розслідує військовий злочин через катування кримськотатарського активіста Нарімана Аметова російськими силовиками.

Прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного позбавлення волі (ч. 2 ст. 146 КК), порушення недоторканності житла (ч. 2 ст. 162 КК) і порушення законів/звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК). Правоохоронці зазначають, що застосування тортур прямо заборонено Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, що є воєнним злочином.

Аметов розповів на відео правозахисній організації «Кримська солідарність», як його катували співробітники ФСБ після обшуків 17 грудня у його будинку в окупованому місті Старий Крим.

За словами Аметова до нього з обшуками прийшли у справі про підрив газопроводу в селищі Перевальне, у якій проходять заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, а також брати Азіз і Асан Ахтемови.

Співробітники ФСБ вимагали від активіста дати свідчення та відвезли його у наручниках із мішком на голові до невідомого підвалу. Там від нього вимагали дати свідчення на поліграфі били струмом, доки в нього не «поплив мозок». Після тортур його змусили пройти поліграф і він показав, що висунуті йому підозри необґрунтовані. Згодом силовики змусили Аметова підписати документ про відсутність до них претензій, після чого відпустили.

Активіст зазначив, що один із силовиків, який брав участь у тортурах, представився йому Максимом і сказав, що «приїхав до Криму чавити таких, як ти».

«Кримська солідарність» зазначила, що Наріман Аметов не вперше опинився під тиском окупаційної адміністрації. У вересні 2014 року від нього вимагали дати свідчення у ФСБ погрожуючи вʼязницею, а пізніше неодноразово намагалися схилити до співпраці.