Окружний адмінсуд відмовив Тупицькому в позові до НАЗК. Той хотів визнати незаконною перевірку його декларації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Конституційного суду
Окружний адміністративний суд Києва відмовив відстороненому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому в позові до Нацагенства з питань запобігання корупції. Він хотів визнати незаконною перевірку його декларації.
Про це пише пресслужба ОАСК.
Тупицький просив ОАСК визнати дії НАЗК щодо перевірки його декларації за 2020 рік протиправними. Він також хотів, щоб НАЗК не проводило перевірку до того часу, поки збори суддів КСУ не погодять порядок здійснення такої перевірки.
«На думку суду, позивач не надав обґрунтованих підстав, що могли б поставити під сумнів початок проведення повної перевірки його декларації», — йдеться в заяві ОАСК.
Там зазначили, що в разі відсутності погодженого в КСУ порядку перевірки декларації НАЗК має право здійснювати її в загальному порядку.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».
- Перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним, а Тупицький його оскаржив.
- 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ. В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему.