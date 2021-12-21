США і Британія «уважно стежать» за справою проти Порошенка
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Михайло Палінчак / Петро Порошенко / Flickr
Посольство США в Україні відреагувало на справу проти лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді.
У своїй заяві посольство зазначило, що уважно стежить за справою, і закликало українську владу керуватися принципами верховенства права.
«Сполучені Штати уважно стежать за справою проти пʼятого президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на засадах верховенства права, а не на політичних мотивах», — сказано в заяві.
Про важливість обʼєктивного розгляду справи заявила також посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
- Напередодні Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
- У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.