«Передають вітання з ОП». Порошенко заявив, що повернеться до України у першій половині січня
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- Олег Панфілович
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Палінчак Михайло / УНІАН
Пʼятий президент Петро Порошенко, якому напередодні підписали підозру у державній зраді, заявив, що повернеться до України у першій половині січня.
Про це він сказав у своєму відеозверненні з Варшави.
«Хочу наголосити, що мені «передають привіти» з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я їм такого не подарую і повернуся до України у першій половині січня», — сказав Порошенко.
Оголошення підозри лідер «Європейської солідарності» пояснив «падінням рейтингів і неможливістю влади нічого запропонувати суспільству». Порошенко додав, що попри це, зараз «хтось має бути розумнішим», а країні треба обʼєднатися перед обличчям російської агресії.
- Напередодні Порошенку підписали підозру у державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР та дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
- У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Влітку журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.